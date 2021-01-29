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Борьба против России в ПАСЕ: "слуга народа" объяснила, чего добилась Украина Мария Мезенцева назвала резолюцию ПАСЕ по России "физически правильным документом"

Парламентская ассамблея Совета Европы, подтвердив полномочия делегации России, учла правки Украины, в которых перечислены главные нарушения РФ.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала народный депутат от "Слуги народа", глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева, комментируя попытку обжаловать полномочия делегации России.

"Инструмент, которым воспользовалась наша делегация, был обоснованным, потому что Россия продолжает нарушать основополагающее право создания Совета Европы – это верховенство права. Мы полностью перечислили эти нарушения, ряд резолюций, больше 10. Мы говорили не только о нарушении прав человека, мирных собраний в самой России, но и подняли вопрос оккупированных Крыма и Донбасса. Для нас было важно получить документ", - отметила она.

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По словам Мезенцевой, возвращение России в ПАСЕ в 2019 году было полумерой, поскольку "неподтверждение полномочий одной из 47 делегаций не лишает возможности депутатов выступать, голосовать".

"Мы получили физически правильный документ, который перечисляет все основополагающие нарушения Российской Федерации. Также было интересно посмотреть на нашу поддержку: Турция, с которой мы начинаем Крымскую платформу на полях ПАСЕ, представители Сан-Марино, Лихтенштейна, Швейцарии, Швеции… Правки России по языковому вопросу, где они говорят о якобы ущемлении русскоязычных украинцев в Украине, не прошли. Украинские правки были поддержаны абсолютным большинством ассамблеи... Если открыть документ, на первой же странице написано, что ассамблея не признает прогресс в отношениях с Россией, и диалог должен продолжаться для того, чтобы на нее давить", - подчеркнула "слуга народа".

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Напомним, 28 января Парламентская ассамблея Совета Европы ратифицировала полномочия российской делегации, несмотря на их обжалование по инициативе украинских депутатов многими членами Ассамблеи.