Закон не главное — генерал-майор о реформе СБУ

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о реформе СБУ. Генерал-майор СБУ Василий Вовк рассказал в эфире канала "Украина 24", что это означает.

"Мы преувеличиваем значение законодательного сегмента реформирования СБУ, которое состоит не только из законодательной сферы, но и организационной и кадровой. Какой бы ни был закон, главное – кадры. Мы сегодня отслеживаем, что не закон сделал Службу такой, какая она есть, а ее имидж упал до плинтуса в связи с некоторыми последними событиями, а руководители.

Я говорю о том, что для руководителя не столько важен большой опыт, но очень важно профессиональное окружение. Все получится, если есть команда. Но если команды нет, а есть четыре группы, то извините меня... Главное - не поменять всех на всех, формулу, которая используется, никто не понимает. Нужно, чтобы и закон был хороший, и кадры профессиональные, и организация соответствующая", — сказал он.