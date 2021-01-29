Закон не главное — генерал-майор о реформе СБУ
Василий Вовк рассказал, от чего зависит эффективная работа Службы безопасности Украины
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о реформе СБУ. Генерал-майор СБУ Василий Вовк рассказал в эфире канала "Украина 24", что это означает.
"Мы преувеличиваем значение законодательного сегмента реформирования СБУ, которое состоит не только из законодательной сферы, но и организационной и кадровой. Какой бы ни был закон, главное – кадры. Мы сегодня отслеживаем, что не закон сделал Службу такой, какая она есть, а ее имидж упал до плинтуса в связи с некоторыми последними событиями, а руководители.
Я говорю о том, что для руководителя не столько важен большой опыт, но очень важно профессиональное окружение. Все получится, если есть команда. Но если команды нет, а есть четыре группы, то извините меня... Главное - не поменять всех на всех, формулу, которая используется, никто не понимает. Нужно, чтобы и закон был хороший, и кадры профессиональные, и организация соответствующая", — сказал он.
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По словам Вовка, в законопроекте об СБУ есть слабые места.
"В законопроекте есть много позитивного, но есть и вопросы. Я член рабочей группы профильного парламентского комитета, и есть много вопросов. Я один задам: почему передают учреждения здравоохранения Министерству обороны? Почему тогда автопарк не передадут Министерству инфраструктуры. Я скажу, какие тут принципы действуют. 500 метров до Верховной Рады, 600 до Кабмина, 700 до Офиса президента", — сказал он.
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Напомним, согласно законопроекту, будут ликвидированы спецотделы СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Также будет проведена оптимизация организационно-штатной структуры СБУ, предусмотрено поэтапное сокращение численности ее сотрудников. Законопроект предполагает частичную демилитаризацию СБУ, переход на специальные звания.