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Мы дали России серьезный бой — нардеп о ситуации в ПАСЕ Алексей Гончаренко рассказал, как Украина будет действовать дальше в отношении России в ПАСЕ

Участие российской делегации в ПАСЕ, несмотря на обращение Украины, не стоит считать поражением. Об этом заявил нардеп Алексей Гончаренко в эфире канала "Украина 24".

"Мы будем обжаловать полномочия Российской Федерации каждый год, каждый день и на каждой площадке до тех пор, пока не будет возвращена наша территориальная целостность. Другого пути у нас нет. Что касается того, поражение это или нет. На мой взгляд, это совсем не поражение, потому что сам факт того, что удалось оспорить полномочия России уже многого стоит. Российская Федерация стала единственной страной из 47, чьи полномочия были обжалованы, единственной страной, в отношении которой готовился доклад, очень критический, единственной страной, по которой прошли двухчасовые дебаты с одном вопросом: достойна ли путинская Россия быть в ПАСЕ. Это не поражение, а важный шаг, которого мы смогли достичь", — сказал он.

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Гончаренко рассказал, чего удалось добиться украинской делегации.

"Мы провели правку по Крыму, по тому, что факт работы российской делегации в ПАСЕ никоим образом не означает легитимизацию аннексии Крыма и Донбасса. Надеяться на то, что Россию выгонят, не приходится, и в ближайшее время – тоже нет, но бой мы дали серьезный, сказали все, что думаем о России, провели несколько важных решений", — сказал он.

28 января Парламентская ассамблея Совета Европы ратифицировала полномочия российской делегации, несмотря на их обжалование по инициативе украинских депутатов многими членами Ассамблеи.

Ранее нардеп от "Слуги народа", глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева в эфире телеканала "Украина 24" рассказала о процедуре оспаривания полномочий делегации России в ПАСЕ.