23:06, Сегодня

Превратимся в страну наркоманов - нардеп указал на проблему с медицинским каннабисом В "Слуге народа" оценили возможные риски легализации

В случае легализации медицинского каннабиса есть угроза превращения Украины в "страну наркоманов".

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

"Никто не против того, чтобы каннабис использовался в качестве лекарства. Но против чего я - против выращивания марихуаны, против того, чтобы у нас были плантации конопли, которая при нашем несовершенном правопорядке будет здесь повсюду. И наша страна, которая является бедной, превратится в страну наркоманов", - заявил Гетманцев.

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В свою очередь, глава партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко считает, что вопрос о легализации каннабиса можно было бы вынести на референдум.

"Здесь есть конкретная социальная составляющая. Миллионы людей страдают от заболеваний, от которых бы помогли лекарства, в которых есть медицинский каннабис", - отметил Корниенко.

Ранее известный журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" высказался в поддержку легализации каннабиса и оружия в Украине.