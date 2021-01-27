Превратимся в страну наркоманов - нардеп указал на проблему с медицинским каннабисом
В "Слуге народа" оценили возможные риски легализации
В случае легализации медицинского каннабиса есть угроза превращения Украины в "страну наркоманов".
Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.
"Никто не против того, чтобы каннабис использовался в качестве лекарства. Но против чего я - против выращивания марихуаны, против того, чтобы у нас были плантации конопли, которая при нашем несовершенном правопорядке будет здесь повсюду. И наша страна, которая является бедной, превратится в страну наркоманов", - заявил Гетманцев.
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В свою очередь, глава партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко считает, что вопрос о легализации каннабиса можно было бы вынести на референдум.
"Здесь есть конкретная социальная составляющая. Миллионы людей страдают от заболеваний, от которых бы помогли лекарства, в которых есть медицинский каннабис", - отметил Корниенко.
Ранее известный журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" высказался в поддержку легализации каннабиса и оружия в Украине.