"ХАРД с Влащенко": гость студии - Андрей Пальчевский
Главные темы эфира - закон о всеукраинском референдуме и рейтинги партий
На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!
С гостем программы - бизнесменом Андреем Пальчевским - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:
- - Ключевые изменения электоральных рейтингов партий и отдельных политических фигур.
- - Что предусматривает принятый закон о всеукраинском референдуме?
- - В каком состоянии украинские правоохранительные органы?
Смотрите 27 января "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".