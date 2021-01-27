"ХАРД с Влащенко": гость студии - Андрей Пальчевский

Главные темы эфира - закон о всеукраинском референдуме и рейтинги партий

"ХАРД с Влащенко": гость студии - Андрей Пальчевский

На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!

С гостем программы - бизнесменом Андреем Пальчевским - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:

  • - Ключевые изменения электоральных рейтингов партий и отдельных политических фигур.
  • - Что предусматривает принятый закон о всеукраинском референдуме?
  • - В каком состоянии украинские правоохранительные органы?

Смотрите 27 января "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".

Источник Украина 24 Теги Андрей Пальчевский Наталья Влащенко