19:50, Сегодня

В важном законе Зеленского нашли ошибки: подробности В законе о референдуме "сочетаются несочетаемые вещи", утверждает Роман Бессмертный

Президентский закон "О всеукраинском референдуме", принятый Верховной Радой, содержит технические ошибки и требует доработки.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" украинский политик и дипломат Роман Безсмертный.

"Народовластие – это история из вчерашнего дня, референдум – то, что впереди, до чего еще нужно добежать. Это эклектический документ, в котором соединяются несоединяемые вещи, там много технических ошибок. Например, предметом закона о народовластии путем референдума не может быть референдум по народной инициативе, потому что механизм проведения встречный. Если бы авторы посмотрели аналоги, они бы никогда в кучу это не валили", - сказал Безсмертный.

Читайте также: Нужны предохранители — политолог о важном законе Зеленского

Оценивая документ, политик отметил:

"Нужен ли такой закон в принципе? Нужен, так как этот предмет определен Конституцией. Качественный ли это законопроект? Он бессмысленный. Можно ли из него было что-то сделать? Можно. Посмотрим, что на выходе подпишет президент".

Читайте также: "Этого закона не хватает": Разумков рассказал о выполнении обещания Зеленского

Напомним, принятие закона о референдуме было одним из ключевых предвыборных обещаний Владимира Зеленского. 18 июня парламент поддержал законопроект в первом чтении.

26 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом президентский закон "О всеукраинском референдуме" (№3612). Решение поддержали 255 народных депутатов.

Представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский в эфире телеканала "Украина 24" развеял "страшилку" насчет закона о референдуме.