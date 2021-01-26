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"Новости плохие": "слуга народа" о борьбе с Россией в ПАСЕ Многим участникам ПАСЕ хочется диалога с Россией, отметила Елизавета Ясько

Украина имеет мало шансов приостановить полномочия России в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа", член украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько.

"Я только что вышла из мониторингового комитета, где как раз этот вопрос рассматривается, готовится решение по этому вопросу. Ситуация на самом деле невеселая, потому что те правки, которые подавала украинская делегация, были отклонены, весь комитет возмущался тем, что нет прогресса. Я очень четко повторяла, что те аргументы, которые здесь звучат, что хочется диалога с Россией, они здесь не работают, потому что Россия на диалог не идет", - сказала она.

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Нардеп отметила, что весомый аргумент против России - невыполнение ею решений резолюций.

"Она не выполняет не только резолюции ПАСЕ, но и других организаций - и Европейского суда по правам человека, Россия не планирует выполнять. Как мы знаем, в новой конституции России отмечается, что эти решения не являются обязательными для исполнения. И третий аргумент, который Европа здесь использует - это финансовые взносы, Россия должна вернуться и оплатить хотя бы взнос. Даже это Россия не выполняет. Несмотря на это, к сожалению, сейчас в этом репорте, который сейчас обсуждался, большинство проголосовали за то, чтобы проводить диалог с Россией, чтобы Россия продолжала здесь работать. К сожалению, новости плохие", - рассказала "слуга народа".

Ясько добавила, что окончательное голосование насчет полномочий России в ПАСЕ состоится в четверг.

"Здесь важно, чтобы было больше поддержки. Нашу позицию еще могут услышать. Но, к сожалению, более 50%, а то и 70% сейчас поддерживают позицию России", - отметила она.

Ранее нардеп от "Слуги народа", глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева в эфире телеканала "Украина 24" рассказала о процедуре оспаривания полномочий делегации России в ПАСЕ.