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Опять угрожают ПАСЕ - "слуга народа" рассказала, как Россию будут лишать полномочий По словам Марии Мезенцевой, в поддержку Украине из-за проблем с регламентом не было засчитано несколько голосов

На сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая открывается 26 января, Украина оспорила полномочия делегации России в ПАСЕ. Депутат из "Слуги народа" Мария Мезенцева, глава украинской делегации в ПАСЕ в эфире канала "Украина 24" рассказала о ходе процедуры.

"Мониторинговый комитет будет рассматривать текст, разосланный депутатами, состоящими в этом комитете, там два представителя Украины. Это те люди, которые будут защищать предварительные правки к документу. Эти правки связаны конкретно с текстом обжалования – с нарушением прав человека, нарушением Европейской конвенции, тех резолюций, которые касаются украинского Донбасса и Крыма, конституционных поправок в самой Российской Федерации, подавления тех протестов, которые прошли на выходных в России. Мы ожидаем, что мониторинговый комитет будет незаангажирован", - сказала депутат.

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Мезенцева отметила, что украинская длегация будет участвовать в дебатах о документе.

"Также сегодня будет проходить регламентный комитет, который будет давать мнение по файлу. Вся ассамблея в четверг будет голосовать по финальному документу, и мы, как украинская делегация, записались на дебаты. Наша задача – чтобы наши правки были поддержаны, и этот документ был в выгодном для Украины виде", - сказала Мезенцева.

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Глава украинской делегации обратила внимание на слова российского делегата.

"Могу отметить комментарий российского делегата, который сказал, что если полномочия будут прекращены, то они снова не будут выплачивать свои взносы", - сказала она.

Также, по словам нардепа, из-за накладок с регламентом несколько голосов в поддержку Украины не были засчитаны.

"Нам не способствовал гибридный формат. Я знаю точно, что 2-3 голоса не были засчитаны, то есть нас не 38 человек поддержало, больше. Часть голосовала онлайн, часть вставала в зале по процедуре, но дополнительно надо было проголосовать карточкой, что не предусмотрено в старом регламенте, не все это услышали от президента ПАСЕ", - сказала Мезенцева.

Ранее "слуга народа" Елизавета Ясько сказала, что ждет Украину в ПАСЕ после ее увольнения с поста главы делегации.