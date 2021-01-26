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"Россия нарушает 35 резолюций": "слуга народа" рассказала об обращении Украины в ПАСЕ Леся Забуранная рассказала, каковы шансы отстранить российскую делегацию от работы

Украина обратилась к Парламентской Ассамблее Совета Европы с предложением прекратить полномочия делегации России. О шансах этого добиться рассказала в эфире канала "Украина 24" нардеп из фракции "Слуга народа" Леся Забуранная.

"Дело в том, что Россия непосредственно нарушает 35 резолюций Совета Ассамблеи, соответственно она является рекордсменом по нарушению прав людей. В соответствии с регламентом Совета Европы данную инициативу можно направить на исследования в комитеты, если это поддержат 30 делегатов из 5 стран. Мы получили поддержку 38 делегатов. И самое важное, в настоящее время сессия проходит в гибридном формате. В понедельник еще не все делегаты были ознакомлены с правилами голосования. Учитывая такие сложные технические аспекты, 38 делегатов, поддержавших Украину — достаточно высокий показатель. Сейчас, согласно регламенту Совета Европы, в течение 24 часов мониторинговые комитеты готовят соответствующий доклад, и регламентный комитет готовит видение этой ситуации", — рассказала она.

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У ПАСЕ есть три варианта по России: подтвердить работу делегации, отстранить или приостановить. Забуранная рассказала, насколько реальным является третий вариант.

"Все зависит от доклада, который будет подготовлен. У нас докладчиком является представитель группы социалистов. К сожалению, в 2019 году он поддержал возвращение России без санкций. Поэтому у меня есть сомнения, что этот доклад будет в пользу Украины. Но надеемся, что сможем убедить наших европейских коллег", — сказала она.

Ранее "слуга народа" Елизавета Ясько сказала, что ждет Украину в ПАСЕ после ее увольнения с поста главы делегации.