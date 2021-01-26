Зеленскому — 43: что подарили "слуги народа" президенту на день рождения

Депутаты из партии "Слуга народа" рассказали, как поздравляли Владимира Зеленского

Зеленскому — 43: что подарили "слуги народа" президенту на день рождения

В Верховной Раде канал "Украина 24" пообщался со "слугами народа", которые 25 января допоздна сидели на фракции, и от них услышали, что они решили подарить президенту. На фракции Зеленскому сделали маленький подарок.

Михаил Радуцкий: Фракция президенту подарили книгу. Это очень интересное издание, где перечислены все исторические достижения гетманов Украины... Выпили по бокалу шампанского и все

Александр Скичко: У нас был общий подарок от фракции и небольшой сувенир.

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Ирина Верещук: Ничего. У нас была договоренность, что если кто-то хочет подарить подарок, то помогите Криворожской инфекционной больнице.

Юрий Камельчук: Ничего не дарил. У него была просьба — перечислить благотворительную помощь на больницу в Кривом Роге. Там (на заседании фракции - ред.) был подарочек, но он довольно личный. Я думаю, сам президент или кто-то другой возьмет на себя право сказать, что именно там было. Дарил Давид Арахамия.

Напомним, 25 января президент Владимир Зеленский отпраздновал день рождения, ему исполнилось 43 года.

Источник Украина 24 Теги Владимир Зеленский Слуга народа