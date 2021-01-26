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Зеленскому — 43: что подарили "слуги народа" президенту на день рождения Депутаты из партии "Слуга народа" рассказали, как поздравляли Владимира Зеленского

В Верховной Раде канал "Украина 24" пообщался со "слугами народа", которые 25 января допоздна сидели на фракции, и от них услышали, что они решили подарить президенту. На фракции Зеленскому сделали маленький подарок.

Михаил Радуцкий: Фракция президенту подарили книгу. Это очень интересное издание, где перечислены все исторические достижения гетманов Украины... Выпили по бокалу шампанского и все

Александр Скичко: У нас был общий подарок от фракции и небольшой сувенир.

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Ирина Верещук: Ничего. У нас была договоренность, что если кто-то хочет подарить подарок, то помогите Криворожской инфекционной больнице.

Юрий Камельчук: Ничего не дарил. У него была просьба — перечислить благотворительную помощь на больницу в Кривом Роге. Там (на заседании фракции - ред.) был подарочек, но он довольно личный. Я думаю, сам президент или кто-то другой возьмет на себя право сказать, что именно там было. Дарил Давид Арахамия.

Напомним, 25 января президент Владимир Зеленский отпраздновал день рождения, ему исполнилось 43 года.