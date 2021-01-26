"ХАРД с Влащенко": гость программы - Роман Бессмертный
Главная тема эфира - вопрос Донбасса
На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!
С гостем программы – бывшим представителем Украины в ТКГ (2015-2016, 2019 гг.) – Наталья Влащенко обсудит следующие темы:
- - Новый закон о реинтеграции Донбасса: означает ли он отказ от Минских договоренностей?
- - Удастся ли Украине вернуть «бутерброд», о котором говорил Навальный в своих заявлениях по Крыму?
- - Кто на самом деле занимается международной политикой государства?
Смотрите сегодня "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".