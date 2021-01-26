"ХАРД с Влащенко": гость программы - Роман Бессмертный

Главная тема эфира - вопрос Донбасса

"ХАРД с Влащенко": гость программы - Роман Бессмертный

На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!

С гостем программы – бывшим представителем Украины в ТКГ (2015-2016, 2019 гг.) – Наталья Влащенко обсудит следующие темы:

  • - Новый закон о реинтеграции Донбасса: означает ли он отказ от Минских договоренностей?
  • - Удастся ли Украине вернуть «бутерброд», о котором говорил Навальный в своих заявлениях по Крыму?
  • - Кто на самом деле занимается международной политикой государства?

Смотрите сегодня "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".

Источник Украина 24 Теги Донбасс Война на Донбассе Наталья Влащенко Роман Бессмертный