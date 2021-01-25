Украина выступила против России в ПАСЕ: подробности от нардепа

В Страсбурге открывается сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы после годичного перерыва. Украина пытается оспорить неподтвержденные полномочия делегации России в ПАСЕ. Подробности рассказал в эфире канала "Украина 24" народный депутат от партии "Евросолидарность", член украинской делегации Алексей Гончаренко.

"ПАСЕ поддержала украинскую делегацию в вопросе оспаривания полномочий российской делегации. Для того, чтобы эта процедура официально началась, нужно было собрать не менее 30 голосов как минимум 5 разных стран. Мы получили 38 голосов, и процедура начата. Нас поддержали Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Польша, Великобритания и некоторые другие страны", — заявил он.

Читайте также: На заседаниях ПАСЕ были фальсификации: подробности от "слуги народа"

Гончаренко рассказал, какие последствия может иметь инициатива украинской делегации.

"Что до следующих шагов, мы увидим, есть большинство или нет, в четверг утром. К этому моменту мониторинговый комитет ПАСЕ должен подготовить доклад, в котором дать предложение, что делать по Российской Федерации. К сожалению, если раньше была такая опция, как наложить санкции, то полтора года назад это было исключено из правил ПАСЕ, и теперь может быть только одно — допустить россиян к работе или выгнать отсюда.

Конечно, набрать большинство голосов за то, чтобы исключить российскую делегацию, очень сложно, но сам факт того, что процедура оспаривания началась и будут отдельные дебаты, многого стоит. Мы сможем использовать эти дебаты, чтобы донести ситуацию относительно Российской Федерации и ее агрессии в адрес Украины до наших европейских коллег", — сказал он.