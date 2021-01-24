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"Эмоциональный шаг": в ТКГ оценили намерения представителя России насчет Донбасса Сергей Гармаш рассказал, чего добивается Россия в переговорах по ситуации на востоке Украины

Представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш прокомментировал действия заместителя главы Администрации президента России Дмитрия Козака, который на днях впервые принял участие в онлайн-заседании Трехсторонней контактной группы и вел себя довольно эмоционально.

"Я думаю, это просто эмоциональный шаг Козака, которому не понравилась трактовка его слов Леонидом Кравчуком, и он решил вмешаться в процесс и расставить акценты. Он видит, что Украина не идет на уступки в том плане, что Украина не соглашается на субъективизацию ОРДЛО в ходе переговоров; Украина не берет в разработку документы, представленные не Россией, а ОРДЛО; Украина пытается повысить роль "нормандской" четверки как решающего органа в конфликте по Донбассу", — сказал он.

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По словам Гармаша, Россия стремится к противоположным целям.

"У России противоположные планы, Россия хочет нивелировать роль "нормандской" четверки и усилить ТКГ, в которой нет Германии и Франции, но есть ОРДЛО – таким образом Россия хочет усилить переговорную позицию ОРДЛО, сделать ее стороной конфликта. Для нас это неприемлемо. Но Россия прилагает все усилия для этого, и, собственно, выступление Козака было направленно именно на это", — сказал он.

Ранее дипломат Александр Потехин прокомментировал перенос встречи советников "нормандской четверки".