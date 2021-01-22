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Это было неожиданно — "слуга народа" о поступке замглавы администрации Путина Нардеп Андрей Костин рассказал, чем продиктовано участие Дмитрия Козака в заседании ТКГ

Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак впервые принял участие в онлайн-заседании Трехсторонней контактной группы. С чем связан этот поступок, рассказал нардеп из фракции "Слуга народа", председатель парламентского комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин в эфире канала "Украина 24".

"Это было совершенно неожиданно, потому что Козак наблюдает обычно. На видеоконференции обычно есть окошко, где мы можем понять, что, видимо, он наблюдает. А то, что он был рядом с Грызловым, это было несколько неожиданно. На мой взгляд, он в каком-то смысле обеспокоен, он нервничает. Почему именно он нервничает? Потому что очень много событий происходит, совпадающие во времени. Мы понимаем, что позавчера состоялась инаугурация нового президента США. Это также может быть фактором, который будет влиять на ход переговоров", — сказал он.

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По словам депутата, для Украины недопустимо поведение России в этих переговорах.

"К сожалению, россияне используют эти переговоры как средство политического воздействия — как внутриполитического в Украине, так и общеполитического в мире. Мы стараемся этого избежать, стараемся вести диалог с нашими западными партнерами и уверять их в том, что это проблема военной агрессии России, она не может быть элементом переговоров, касающихся других вопросов — геополитических или экономических. Это недопустимо. Мы не будем этого допускать", — сказал он.

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