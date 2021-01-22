Переговоры с Россией по Донбассу: Арестович назвал три главные сложности
Алексей Арестович рассказал, как можно решить проблему доверия между Россией и Украиной
Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире канала "Украина 24" рассказал, что мешает получить результат в переговорах с Россией по Донбассу.
"В чем три сложности заключаются. Первое: эти соглашения (по решению вопроса Донбасса — ред.) имеют добровольный характер. Нет доброй воли — тормозится исполнение сделок. Второе: парламент пользуется политическим суверенитетом. ТКГ может произвести какие-либо рекомендации, предложения. Затем они переходят в парламент, а парламент говорит "нет". И что мы будем делать? Ничего.
Третье: у нас и россиян очень древняя сложная история конфликта. Мы помним "мешковщину" в Крыму в 1995-1996 годах — первая попытка отобрать Крым; Тузла и тому подобное. У нас потерян любой аппарат доверия", — сказал он.
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Арестович предложил вариант решения проблемы с доверием между странами.
"Должен быть кто-то, кто даст верительные грамоты нам и россиянам, кто-то, кому поверит и украинская, и российская сторона. Например, Россия постоянно обвиняет Германию и Францию, что они заняли сторону Украины, что они больше не могут быть посредниками", — сказал он.
Ранее Арестович рассказал о сложностях в исполнении Минских договоренностей.