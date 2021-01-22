Переговоры с Россией по Донбассу: Арестович назвал три главные сложности

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире канала "Украина 24" рассказал, что мешает получить результат в переговорах с Россией по Донбассу.

"В чем три сложности заключаются. Первое: эти соглашения (по решению вопроса Донбасса — ред.) имеют добровольный характер. Нет доброй воли — тормозится исполнение сделок. Второе: парламент пользуется политическим суверенитетом. ТКГ может произвести какие-либо рекомендации, предложения. Затем они переходят в парламент, а парламент говорит "нет". И что мы будем делать? Ничего.

Третье: у нас и россиян очень древняя сложная история конфликта. Мы помним "мешковщину" в Крыму в 1995-1996 годах — первая попытка отобрать Крым; Тузла и тому подобное. У нас потерян любой аппарат доверия", — сказал он.