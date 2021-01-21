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У Авакова прокомментировали скандальное увольнение в Кабмине Советник главы МВД отметил, что патрульным все равно, кто за рулем: если нарушают правила, будут отвечать все

21 января Кабинет министров на внеочередном заседании уволил Виталия Немилостивого с должности замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности за совершение административного правонарушения, сопровождавшегося скандалом с правоохранителями. Советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко в эфире канала "Украина 24" прокомментировал эту ситуацию.

"Это очень хорошая тенденция, когда у нас нет тех лиц, чиновников, у которых есть индульгенция перед соблюдением закона. В законе нет отдельно выписанных фамилий, на которые этот закон не распространяется. Это нормальная реакция патрульных полицейских в отношении уже экс-чиновника, которого поймали на нетрезвом вождении", - сказал советник.

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Мартыненко отметил, что это уже не первый случай, когда патрульные задерживают чиновников за вождение в пьяном виде.

"У нас таких кейсов уже несколько относительно того, когда задерживали нетрезвых судей на дорогах, мы хорошо помним такие примеры, и городских чиновников, областных. Тут Кабмин отреагировал довольно быстро. Я вам хочу сказать, что у нас даже есть такие случаи, когда останавливали патрульные полицейские нетрезвых сотрудников полиции. Даже их увольняли. Говорить о том, что есть выборочность закона, – это неправильно. Патрульным полицейским должно быть без разницы", - сказал Мартыненко.

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Отметим, что ранее в интернете появилось видео с задержанием Немилостивого, где он вступил с полицейскими в конфликт. Конфликт возник после того, как патрульные остановили машину замминистра. Немилостивый, отдав ключи от авто полицейским, пытался уйти, но полиция требовала, чтобы он остался, после чего случилась потасовка, во время которой чиновник угрожал своим статусом.