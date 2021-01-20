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Гордон пояснил, почему Навальный не говорит "Крым - это Украина" Навальный – решительный, харизматичный, по натуре лидер, со стальными яйцами, заявил Гордон

Журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, который вернулся в Россию после отравления.

«Навальный – решительный, харизматичный, по натуре лидер, со стальными яйцами. Человек, готовый на поступок, человек, который сам по себе является дерзким. Умный, цепкий, четкий. У него есть все качества, необходимые лидеру общенационального масштаба. Это первое. Второе, я очень хотел бы, чтобы Навальный сказал: Крым – это Украина. Но он так не говорит. И от этого я уже рассматриваю его фигуру неоднозначно. Я понимаю, почему он это не говорит – потому что от него отвалится огромное количество симпатиков, электората. Он работает прежде всего на внутренний рынок», - заявил журналист.

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Он подчеркнул, что украинцы должны пристально смотреть за тем, что происходит с Навальным, потому что он сегодня «выполняет роль человека, раскачивающего эту огромную неповоротливую злую империю, империю зла – Россию».

«Если Навальный сковырнет власть Путина, в чем я сомневаюсь, то для Украины это будет плюс. Потому что если уйдет Путин, для Украины начнется другая эра. Дальше. Навальный совершил поступок, который, наверное, не совершил бы ни один российский либерал, поскольку они любят тепло, комфорт, уют, не любят ссориться с властью. Конечно, Навального ждал арест, другого пути у Путина не было. Мне было интересно, как Навального встретят. И когда я увидел немного журналистов и представителей его штабов, я окончательно понял про Россию – на сегодняшний день гражданского общества в России нет», - отметил Гордон.

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Ранее российская оппозиционерка Ольга Курносова в эфире телеканала "Украина 24" объяснила появление расследования Алексея Навального о дворце президента РФ Владимира Путина.