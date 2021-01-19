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У Зеленского отреагировали на новый скандал с главой КСУ Указ президента является обязательным для всех, отметили в "Слуге народа"

Указ президента Владимира Зеленского об отстранении главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого является действующим и обязательным для выполнения.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" представитель Зеленского в Конституционном суде, нардеп из "Слуги народа" Федор Вениславский, комментируя новый скандал с Тупицким, которого 19 января не пустили в здание КСУ.

"Указы президента являются по юридической силе действующими пока они не отменены и не признаны неконституционными. То есть указ президента об отстранении Тупицкого с должности судьи КСУ на данный момент является действующим. Он никем не оспорен и не поставлен под сомнение в его конституционности, следовательно, он является обязательным для всех", - подчеркнул Вениславский.

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Напомним, президент Владимир Зеленский 29 декабря подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца. Александра Тупицкого подозревают в должностных преступлениях по двум статьям – подкуп свидетеля и введение суда в заблуждение.

19 января Тупицкому сообщили о подозрении и не пустили его на работу в КСУ. Тупицкий заявил, что указ президента отстраняет его только от обязанностей судьи, а кроме них он как глава КСУ выполняет и другие функции. Также он пожаловался на попытки вмешательства в свою деятельность и написал заявление в полицию.