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У нардепов накопилось много долгов – "слуга народа" рассказал о планах Рады Впереди у депутатов последняя пленарная неделя четвертой сессии

Верховная Рада перед закрытием четвертой сессии рассмотрит законопроект о референдуме и еще несколько важных законопроектов, обсуждение которых ранее откладывалось по разным причинам.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24" глава партии "Слуга народа", народный депутат Александр Корниенко.

"Это последняя пленарная неделя не только января, но и четвертой сессии, и за эту сессию у нас накопилось много, так сказать, долгов, домашних заданий, которые мы попробуем наверстать", - сказал нардеп.

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По словам Корниенко, данные законопроекты можно разделить на несколько важных блоков:

"Первый блок – это наше программное обещание, за которое мы много боролись, это закон о референдуме, который почти полгода отрабатывался со всеми возможными международными институциями, украинскими экспертами. Он будет в повестке дня недели, думаю во вторник-среду (26-27 января) мы сможем проголосовать. Также в повестке дня законопроект о Бюро экономической безопасности, это важная реформа, которая позволит перенести функции из силовых структур в специальную службу, которая будет заниматься анализом финансов... И законопроект об СБУ тоже на этой неделе будем в первом чтении голосовать".

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Ранее народный депутат от "Слуги народа" Ольга Совгиря в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, что в январе Верховная Рада может рассмотреть законопроект о сокращении количества нардепов до 300.