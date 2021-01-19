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Нужно избавиться от советских традиций — "слуга народа" об идее насчет праздников Егор Чернев рассказал, почему хотят отменить перенос выходных дней из-за праздников

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о запрете переноса рабочих дней. Один из авторов законопроекта, депутат "Слуги народа" Егор Чернев рассказал подробности в эфире канала "Украина 24".

"Вопрос не в том, чтобы выходных стало меньше, в кодексе закреплено 11 нерабочих дней, и это на самом деле практика не перенесения, это нормальная практика ЕС и США, стран, на которые мы равняемся. Вопрос к взаимодействию с международными компаниями, имеющими представительства в Украине, которые не понимают, почему, например, понедельник нерабочий день из-за того, что на воскресенье или субботу приходятся праздничные дни", — объяснил он.

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По словам депутата, Украина должна равняться на развитые страны.

"Если мы хотим интегрироваться полностью, надо избавляться от советских привычек и традиций. Если мы хотим превратиться из страны третьего мира в страну первого, мы должны работать больше, мы имеем примеры Южной Кореи, Сингапура, где нет таких переносов, работают и достигают успеха", — сказал он.

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Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 67 Кодекса законов о труде Украины, которым предлагается запретить перенос выходных и рабочих дней на предприятии, в учреждении или организации, кроме случаев, установленных Кодексом.