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Переговоры будут сложными — политолог о визите иностранного министра в Украину Дмитрий Левусь рассказал, чего ждать от украинско-венгерского соглашения

Украина готовит так называемое "джентльменское соглашение" с Венгрией, которое будет способствовать урегулированию спорных моментов в двусторонних отношениях. 27 января Украину посетит министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, к приезду которого и готовится документ. Ситуацию прокомментировал политолог-международник Дмитрий Левусь в эфире канала "Украина 24".

"Есть конкретные украинские предложения, можно только приветствовать позицию Украины, есть готовность к определенным компромиссам с украинской стороны, но оптимизм довольно сдержанный. Оптимизму мешает весь опыт украинско-венгерских отношений. Мы видим, что якобы с венгерской стороны в соцсетях разворачивается кампания закарпатских венгров о том, что Украина якобы не выполняет рекомендации "Венецианской комиссии", — сказал он.

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По словам эксперта, Украина готова к ведению переговоров с Венгрией.

"Можно однозначно утверждать, что эти переговоры будут сложными. Украинский МИД готов к этим переговорам. Стартовые позиции Будапешта были вообще неприемлемыми, я думаю, что позиция Венгрии скорректирована. Думаю, речь будет идти о ситуации в образовании, об увеличении переходного периода для венгерских школ. Из того, что говорили господа Жовква (замглавы Офиса президента – ред.) и Кулеба (министр иностранных дел – ред.), понятно, что будет подниматься весь комплекс вопросов", — сказал он.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что украинская власть уделяла мало внимания ситуации на Закарпатье, где случился ряд скандалов, связанных с Венгрией.