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Сокращение Рады до 300 депутатов: "слуга народа" раскрыла детали Ольга Совгиря привела математические расчеты

Сокращение количества депутатов Верховной Рады до 300 является оптимальным для Украины. Соответствующий законопроект нардепы могут рассмотреть уже в январе.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала замглавы парламентского комитета по вопросам правовой политики, народный депутат из "Слуги народа" Ольга Совгиря.

"Есть всем специалистам известная так называемая "формула Шугерта", в соответствии с которой количество депутатов в парламенте должно равняться кубическому корню количества граждан определенного государства. Если мы посчитаем количество граждан в Украине и попытаемся применить эту формулу, мы выходим именно на такое число. Посчитано с учетом среднего количества – 300 депутатов, по мнению президента, являющегося субъектом законодательной инициативы, это оптимальное количество депутатов, которое должно быть в парламенте", - сказала Совгиря.

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Нардеп напомнила, что накануне на заседании комитета по вопросам правовой политики соответствующий законопроект был поддержан.

"Сейчас идет речь, чтобы его окончательно принял парламент, для этого нужно 300 голосов. Думаю, что на этот вопрос окончательно можно будет ответить после того, как будут проведены консультации со всеми фракциями и группами. В сессионный зал он должен попасть на последней пленарной неделе в январе", - отметила она.

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Напомним, что украинцы поддержали сокращение количества народных депутатов до 300 во время опроса, который прошел 25 октября по инициативе президента Владимира Зеленского.