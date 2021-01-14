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Раду могут сократить до 300 депутатов - в "Слуге народа" рассказали подробности Елена Мошенец считает, что за счет этого бюджет сэкономит около 150 млн грн в год

Парламентский комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде принять в целом законопроект №1017, который предусматривает уменьшение числа народных депутатов с 450 до 300. Нардеп из фракции "Слуга народа" Елена Мошенец в эфире канала "Украина 24" рассказала, что фракция поддерживает этот законопроект, и высказала опасения, что для голосования может не хватить 300 необходимых голосов.

"Фракция "Слуга народа" настроена на то, чтобы этот законопроект принять. Конечно, есть определенные депутаты, имеющие иное мнение. Они считают, что при уменьшении количества депутатов до 300 уменьшится представительство. Но следует помнить, что когда принимался этот конституционный состав, 450 депутатов, население Украины было тоже на треть больше, чем сейчас. Очевидно, что такие решения время от времени должны быть пересмотрены. На комитете фракция "Слуга народа" тоже голосовала, другие политические силы либо отсутствовали, либо воздержались. Есть риск, что не может хватить в зале 300 голосов", - сказала Мошенец.

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Депутат отметила, что, в соответствии с рекомендациями Конституционного суда, рассмотрение законопроекта можно отложить и затем рассматривать с учетом пожеланий как самого КСУ, так и политических сил. Мошенец допустила, что если все пожелания будут учтены, то законопроект будет поддержан.

Также нардеп обратила внимание на то, что сокращение количества депутатов было предвыборным обещанием президента и "Слуги народа".

"Для нас, "Слуги народа", это является одним из обещаний, в том числе и президента. Лично я считаю, что это увеличит конкуренцию в хорошем смысле, будут приходить более подготовленные депутаты. Это также позволит сократить расходы бюджета на то, чтобы выплачивать зарплату, средства на депутатские полномочия. 100 тыс. в месяц сейчас расходуется на одного депутата, за год выходит экономия около 180 млн грн. И это позитивно будет воспринято населением. И главное – вопрос не в количестве, а в качестве. Мы можем сколько угодно защищать цифру "450", но время пересмотреть этот подход", - сказала Мошенец.

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Ранее депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура в эфире канала "Украина 24" рассказал, нужно ли сокращать количество нардепов до 300.