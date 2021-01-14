10:31, Сегодня

"У вас больная фантазия": экс-нардеп и политолог устроили перепалку в эфире "Украина 24" Вас много сегодня, успокойтесь, сказал Добкин. После этого началась перепалка

Экс-нардеп Михаил Добкин и политолог Валентин Гладких вступили в жесткую перепалку с переходом на личности в эфире «Шоу №1» на телеканале «Украина 24».

Добкин: (к Гладких) Вас много сегодня, успокойтесь, не возбуждайтесь.

Гладких: Вы меня еще не видели возбужденным.

Добкин: Да слава Богу, что не видел. Вы свои п….стические наклонности оставьте для себя.

Гладких: У вас больная фантазия, я вижу. Вообще-то я гетеро, но могу сделать исключение.

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Добкин: Почему он позволяет себе так со мной разговаривать?

Гладких: Потому что вы позволили себе так со мной говорить…

Подробности на видео ниже.

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Ранее украинская певица Ольга Полякова в прямом эфире телеканала "Украина 24" устроила перепалку с министром здравоохранения Украины Максимом Степановым.