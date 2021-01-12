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Шанс на коалицию против России — эксперт о встрече Зеленского с главой соседней страны Юрий Кочевенко рассказал, как сотрудничество с Молдовой поможет в достижении мира на Донбассе

В Берлине проходит встреча советников в "нормандском формате". От Украины туда прибыли руководитель Офиса президента Андрей Ермак и вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

В то же время в Украину приехала президент Молдовы Майя Санду. Почему второе событие важнее, пояснил директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко в эфире канала "Украина 24".

"Вряд ли стоит ожидать (от встречи в Берлине - ред.) дипломатических прорывов или вообще конкретных результатов. Скорее, это будет очередная демонстрация позиций и попытка подготовки встречи для глав государств. По моему мнению, встреча, которую провел сегодня президент Зеленский в Киеве с новоизбранным президентом Молдовы гораздо важнее, и она может существеннее приблизить нас к миру на Донбассе, чем встреча в Берлине", — сказал он.

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Эксперт объяснил, чего может добиться Украина в сотрудничестве с Молдовой.

"Позиция Украины должна строиться на принципе нашей территориальной целостности и нерушимости границ, а также готовности отстаивать свою целостность. Россия останавливается только там, где ее останавливают. И никакие дипломатические маневры сами по себе не способны выполнить эту задачу. Однако сегодня у Украины появляется существенный шанс построить серьезную антиимперскую, антикремлевскую коалицию со странами, которые уже страдают или могут стать жертвами российской агрессии. И Молдова здесь выглядит наиболее очевидным союзником. Если мы совместно сможем убрать угрозы как минимум со стороны Приднестровья, это существенно развяжет руки Украине по другим направлениям", — сказал он.

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