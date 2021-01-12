"С должности в ПАСЕ меня уволили интересными методами": нардеп из "Слуги народа"

Нардеп из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько рассказала в эфире канала "Украина 24" о своем освобождении от должности председателя делегации в ПАСЕ.

"То, что вчера произошло, это очень печально. Потому что мне стало страшно, насколько некоторые мои коллеги из" Слуги народа "начали сотрудничать с ОПЗЖ и насколько слаба позиция некоторых моих коллег, что они становятся просто инструментами для реализации чьих-то частных интересов, которые, к сожалению, очень часто идут против интересов государства. То, что вчера произошло — меня уволили с должности главы делегации, сделано это было таким очень интересными методами", — рассказала она.

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Ясько заявила, что многие члены фракции последнее время стали коррумпированными.

"Но не об этом сейчас, меня волнует вопрос ценностей и того, что сейчас происходит. По сути, состоялась коррупция совести. К сожалению, многие люди за полтора года нашего сотрудничества во фракции стали очень коррумпированными. Я говорю о различных типах коррупции, в первую очередь коррупции ценностей.

Я не могу с этим смириться, поэтому сделала такое заявление. Потому что я шла в политику для того, чтобы защищать интересы Украины, иметь принципиальные позиции. Для меня очень важно защищать Украину, особенно перед нашим врагом, агрессором. Я не хочу, чтобы пророссийская повестка дня, которая вчера победила вместе с коллегами из ОПЗЖ, имела серьезное влияние. Но, к сожалению, это происходит", — сказала она.