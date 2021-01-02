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Закон об украинском языке: омбудсмен рассказал, кто будет сдавать языковой экзамен Языковой омбудсмен назвал категории людей, которые должны будут подтвердить свое знание украинского

В январе 2021 года вступает в силу одна из статей закона о функционировании украинского языка как государственного. Кто должен будет сдавать экзамен по государственному языку, рассказал языковой омбудсмен Тарас Кремень в эфире канала "Украина 24".

"В первую очередь это (экзамен на знание государственного языка – ред.) будет касаться тех, кто претендует на государственную службу, это будут и министры, и чиновники, руководители областных государственных, районных администраций, госпредприятий, прокуроры. То есть те, кто будут заниматься непосредственно деятельностью, связанной с государственной властью. Что касается другой категории – это и те граждане, которые вступают в гражданство. Это граждане других стран, которые путем сдачи государственного экзамена имеют право получить гражданство нашего государства", — сказал он.

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Кремень отметил, что некоторые категории не будут сдавать экзамен в этом году.

"Конечно, будут и те категории, которые не будут сдавать, по крайней мере в 2021 году, возможно, будут какие-то изменения в законе. Это касается в первую очередь депутатов, такова уж норма закона, ничего не поделаешь, и правоохранительные структуры. Я считаю, что каждый чиновник не должен пугаться своих знаний, и если он сдаст или не сдаст экзамен, должен сказать об этом. Это будет восприниматься намного лучше, чем раньше, когда "сдал" экзамен, а два слова связать не может", — сказал он.

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Напомним, с 16 января 2021 года вступает в силу 30 статья языкового закона, обязывающая всех поставщиков услуг в Украине коммуницировать с клиентами исключительно на государственном языке, если не было просьбы потребителя о другом.