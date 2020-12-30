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Достижения президента и правительства за год: обсуждение на "ТОК-ШОУ №1"(фото) В студии программы - известные украинские политики, бывшие и действующие

В студии "ТОК-ШОУ №1" Василия Голованова на телеканале "Украина 24" 30 декабря говорят об итогах работы власти, достижениях Верховной Рады, правительства, президента за год.

На вопросы по теме в студии отвечают Елена Шуляк, Валентин Гладких, Алеся Бацман, Ярослав Юрчишин, Иванна Климпуш-Цинцадзе и другие.

Как это происходит - смотрите в нашей фотогалерее.