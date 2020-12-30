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Канал "Украина 24" покажет новогоднее обращение Зеленского Смотрите обращение президента в эфире общенационального телеканала, лидера информационного вещания страны

31 декабря лидер информационного вещания в Украине, общенациональный телеканал "Украина 24" проводит праздничный эфир. В частности, вечером и в ночь на 1 января выйдут новогодние спецвыпуски авторских проектов — «Народ против» и «ТОК-ШОУ №1».

Телеканал не пройдет мимо и одного из главных событий вечера - новогоднего поздравления президента Украины Владимира Зеленского. Смотрите поздравление на телеканале "Украина 24", а также онлайн на нашем сайте, в 23.50.

Напомним, в среду 30 декабря канал «Украина» покажет масштабный итоговый выпуск новостей, посвященный окончанию 2020-го. Это особый эфир для телеканала и отечественного ТВ, поскольку его проведет рекордное количество ведущих.