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Скандал с главой КСУ: юрист объяснила, можно ли его уволить Александра Тупицкого подозревают в преступлениях по двум статьям

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий может быть отстранен от должности на время расследования его возможных преступлений. Для его увольнения в Конституции прописано несколько оснований.

Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" юрист-криминолог Анна Маляр.

"Отстранение – это не увольнение. УПК позволяет по отношению к лицам, подозреваемым в должностных преступлениях, отстранять их от должности на время следствия. Все зависит от того, кто назначал этого человека. Если он назначался на должность президентом, то на 2 месяца, установленных УПК, отстраняет президент. Господин Тупицкий был назначен президентом, не этим, но процедура была такая, соответственно, прокурор обратился именно к президенту", - сообщила она.

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Маляр уточнила, что если речь идет именно об увольнении судьи КСУ, это возможно только решением 2/3 состава Конституционного суда – 12 судей из 18.

"Конституция предусматривает несколько оснований для увольнения, например, совершение существенного дисциплинарного нарушения, грубое игнорирование служебных обязанностей, нужно проводить служебное расследование. Но есть такое основание: несовместимость со статусом судьи, или занимаемой должности, это теоретически широкое основание для увольнения", - сообщила юрист.

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Напомним, что главу Конституционного суда Александра Тупицкого подозревают в должностных преступлениях по двум статьям – подкуп свидетеля и введение суда в заблуждение.

Офис генпрокурора направил ходатайство президенту Владимиру Зеленскому об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи сроком на два месяца.

Ранее в Офисе президента заявляли о необходимости отставки Тупицкого после того, как КСУ признал антикоррупционную реформу не соответствующей Конституции.