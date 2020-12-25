"ХАРД с Влащенко": гость студии - Елизавета Ясько
Главные темы эфира - концепция внешней политики Украины и состояние монобольшинства
На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!
С гостем программы - Елизаветой Ясько, нардепом от "Слуги народа" - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:
- Какова концепция внешней политики Украины.
- Существует ли ответственность за нарушение санкций.
- Что разъединяет монобильшинство.
Смотрите 25 декабря "ХАРД с Влащенко" в 21:00 на телеканале "Украина 24".