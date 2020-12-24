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"У вас проблемы со слухом": Ляшко устроил перепалку со "слугой народа" Олег Ляшко поспорил с нардепом Галиной Янченко из-за бюджета

Лидер радикальной партии Олег Ляшко и народный депутат от партии "Слуга народа" Галина Янченко устроили перепалку в прямом эфире канала "Украина 24" из-за государственного бюджета на 2021 год.

Галина Янченко: Мы должны ответить себе, что лучше (как закрыть дыру в бюджете - ред.) — взять заимствования у граждан в форме ОВГЗ или не выплатить пенсии, зарплаты медикам, учителям и другим бюджетникам. Критично, чтобы пенсии и зарплаты выплачивали вовремя — это то, что сделало правительство в конце года.

Олег Ляшко: Я хотел бы этой молодой девочке сказать...

Ведущая Наталья Влащенко: Галине Янченко.

Олег Ляшко: При всем уважении, я не смотрю телевизор, Верховную Раду тем более.

Галина Янченко: Спасибо за комплимент, но если вам говорят мое имя, то можно с уважением обратиться по имени.

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Олег Ляшко: Я с большим уважением к вам, потому к вам и обращаюсь. Уже то, что я к вам обращаюсь — вас кто-то узнает. Когда вы мотивируете, что вы берете заимствования, чтобы выплатить зарплаты и пенсии, вы посмотрите со стороны, как это звучит. Это катастрофа. Вам ведущая задает вопрос: как вы с долгами будете рассчитываться? А вы дорогая, красивая, молодая говорите: мы набираем заимствования, потому что нам надо выплатить пенсии. Чтобы пенсии выплачивать, надо не заимствования брать, а менять экономическую политику. Вы оправдываете свое отсутствие национально ориентированной экономической политики тем, что надо выплачивать пенсии. Большинство людей не доживут до пенсии с вашей политикой. С большим уважением к вам, но вы, перед тем как приходите, хотя бы готовьтесь.

Галина Янченко: Я согласна, что вы значительно более опытный политик и наверняка главный герой многих бюджетных ночей. Так вот скажите мне, когда был последний год, когда бюджет был принят не дефицитный, а профицитный.

Олег Ляшко: У вас проблемы не только со знанием элементарной экономики, у вас еще проблемы со слухом. Никто не говорит, что дефицитный бюджет — это плохо. Проблема в том, что вы опускаетесь к тому, кто делал дефицитный бюджет, оправдывая свою некомпетентность и неспособность. Во-вторых, каждая гривня, которую вы планируете позаимствовать — такого не было никогда в жизни.

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Галина Янченко: Мне очень сложно понять, как человек может гордиться тем, что коррумпировал бюджет. Что партия Ляшко, которая говорила, что никогда не проголосует за бюджет, через час после того, как ей выделялись средства, сразу меняла свою точку зрения на 180 градусов. Извините, но таких политических флюгеров еще надо поискать. То, что Ляшко является реальным флюгером, показывает даже сегодняшняя передача — сначала он говорит, что дефицит (бюджета - ред.) это плохо, а потом говорит: я не говорил, что дефицит — это плохо. Определитесь наконец.

Олег Ляшко: Определился, люди уже определились. Посмотрите рейтинги последние...

Галина Янченко: Даже ваша родная Черниговщина определилась. Вы проиграли выборы представителю "Слуги народа".

Олег Ляшко: Дорогая моя депутатесса. Хочу вам сказать одну известную истину: поражения — это путь к победе. Желаю, чтобы у вас в жизни были победы, но если не будет поражений, вы никогда не поймете, что такое победы. Проигрывать не стыдно, стыдно выигрывать, теряя честь и достоинство.

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