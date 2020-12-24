22:36, Вчера

"Мы на стороне народа": Кулеба высказался о санкциях против Беларуси Министр иностранных дел рассказал, нужно ли вводить антибелорусские санкции

Украина поддерживает народ Беларуси и выступает против экономических санкций, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире канала "Украина 24". Он прокомментировал визиты украинских политиков в Минск и Москву.

"Полет в Москву и Минск — это два принципиально разных полета. Ибо в Москву ты летишь как в страну, которая совершила преступление против твоей страны, убила твоих граждан и украла твою территорию. А в Минск ты летишь как в страну, где совершается насилие против собственных граждан. Реагировать на это нужно по-разному. Визит депутата Шевченко (в Беларусь — ред.) не имеет влияния на межправительственную официальную дипломатию, поскольку официальная позиция Украины очень четкая: мы были, есть и будем на стороне белорусского народа", — сказал он.

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По словам Кулебы, он не поддерживает экономические санкции против Беларуси.

"Я не поддерживаю идею введения экономических санкций, потому что товарооборот между Беларусью и Украиной 4,5 млрд. Наш народ и белорусский народ являются конечными бенефициарами этой торговли, потому что это рабочие места, доступ к товарам. Поэтому я полностью поддерживаю санкции против тех, кто совершает нарушения прав человека, зверства и насилие над гражданами. Мы последовательно будем поддерживать граждан Беларуси, давать им возможность переехать в Украину и начать нормальную безопасную жизнь. Но я против того, чтобы открывать новый трек экономических санкций между нашими странами. Медиа преувеличивают количество граждан, которые хотят выехать из Беларуси и начать новую жизнь в Украине. Никаких очередей на границе нет. Но для нас судьба каждого человека важна. Поэтому мы будем помогать каждому, кто захочет найти убежище в Украине и начать здесь новую жизнь", — рассказал он.

Ранее Кулеба высказался о причинах дефицита питьевой воды в оккупированном Крыму.