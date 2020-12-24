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"Обойдется России дороже": Кулеба объяснил цель создания Крымской платформы Министр иностранных дел рассказал, как будет работать платформа переговоров по Крыму

МИД Украины предложил евродепутатам присоединиться к работе Крымской платформы по деоккупации полуострова. Что такое Крымская платформа и как она будет работать, рассказал в эфире канала "Украина 24" глава МИД Дмитрий Кулеба.

"С 2014 года не существует ни одного формата — устойчивого, сформулированного, — в котором государства совместно занимались бы достижением определенной цели: деоккупации Крыма. Для Донецкой и Луганской областей есть такой формат, он называется нормандский. Второе. Именно по инициативе президента Зеленского была разработана в МИД концепция Крымской платформы. Это будет объединение государств, международных организаций, негосударственных игроков, таких как эксперты, правозащитные организации.

Крымская платформа будет запущена на саммите, который состоится в 2021 году в Киеве и соберет лидеров других государств мира и других представителей, о которых я уже упомянул. В Крымской платформе будет несколько уровней: межправительственный, межпарламентский, экспертный. По всем этим направлениям будет развернута работа, которая будет приближать деоккупацию Крыма и возвращение его Украине", - рассказал он.

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Кулеба объяснил, как будет работать Крымская платформа.

"Мы будем ограничивать возможности для российского произвола в Крыму, будем увеличивать цену нарушений Россией прав человека в Крыму, милитаризации Крыма, экологической ситуации путем укрепления санкций. И мы будем делать такие условия для России в мировой политике, которые будут выдавливать ее из Крыма. Крым очень дорого обходится России — и будет обходиться еще дороже", — сказал он.

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Добавим, первый международный Крымский саммит может состояться 21 мая 2021 года в Киеве.