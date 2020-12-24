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Есть три способа: Кулеба рассказал, как Украина может получить вакцину от коронавируса Дмитрий Кулеба отметил, что дипломатия и президент помогают Минздраву чем могут

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире канала "Украина 24" рассказал, какими путями Украина может получить вакцину от коронавируса.

"Переговоры по вакцине проходят на уровне Министерства здравоохранения, и все - от президента Украины до дипломата, работающего за границей в конкретном посольстве, - помогают обеспечить поставку вакцин. Так устроена система, что для других стран именно Минздрав - основной партнер", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

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По словам Кулебы, есть три основных способа получения вакцины.

"Президент уделяет этому вопросу чрезвычайно большое внимание, достигается это следующим образом. Первое. Можно политическими инструментами увеличить количество вакцин, которые нам выдадут через программу COVAX. Второе. Некоторые страны зарезервировали и закупили такое количество вакцин, которое позволяет им три или четыре раза вакцинировать свое население. Мы обращаемся к таким странам с просьбой продать или передать нам излишек. Третье. Есть политическое влияние, то есть ты приходишь в компанию-производитель вакцины, они говорят "мы готовы, но нам нужна позиция правительства страны, где находится наш бизнес", и тогда ты идешь в правительство договариваться", - рассказал Кулеба.

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Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин рассказал, что Украина может получить вакцину от коронавируса фирмы AstraZeneca в конце первого – начале второго квартала 2021 года.