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"Битва за ресурс": в Мариуполе депутаты подрались из-за бюджета Мэр города Вадим Бойченко осудил действия оппозиционных депутатов

В горсовете Мариуполя 23 декабря во время голосования за бюджет города произошла драка. Депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" подрались с коллегами из Блока Вадима Бойченко.

Инцидент прокомментировал в эфире телеканала "Украина 24" мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

На вопрос, легко ли будет работать в таком горсовете, Бойченко ответил:

"Я думаю, точно будет нелегко. Оппозиция достаточно агрессивно сегодня блокирует развитие города Мариуполя. Они хотели бы найти себя в бюджете, но мы бюджет формируем исключительно в разрезе города, стратегических инициатив, направленных на развитие нашего прекрасного Мариуполя… Битва за доступ к финансовому ресурсу сегодня состоялась, но единогласно семь фракций проголосовали, 36 депутатов, и приняли бюджет на 2021 год без оппозиции".

Мэр подчеркнул, что бюджет города "максимально открытый" и его проголосовали все фракции, кроме ОПЗЖ, "которая блокировала сегодня и организовала драку в городском совете".

На вопрос, чего добивались оппоненты, Бойченко ответил:

"Хотели доступ к конкретным финансовым ресурсам, хотели управлять коммунальным сектором, которым они управляли. Это представители еще вчерашней власти, это такой реванш прошлой власти, которая 20 лет управляла Мариуполем, и мы его приняли 5 лет назад в достаточно разваленном состоянии".

Отметим также, что депутаты горсовета Мариуполя были вынуждены принимать городской бюджет в условиях заблокированной представителями ОПЗЖ трибуны.