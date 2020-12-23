На канале "Украина 24" выйдет спецэфир "Дипломатические итоги года" с Дмитрием Кулебой
Министр подробно объяснит ключевые международные моменты и их влияние на Украину
24 декабря в 19:00 главным гостем спецэфира «Дипломатические итоги года» станет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Зрители канала «Украина 24» первыми узнают эксклюзивную информацию.
Основные темы обсуждения в спецэфире «Дипломатические итоги года»:
- • Донбасс: итоги в вопросе достижения мира.
- • Отношения с США: какими они будут при президенте Джо Байдене?
- • Вакцина от коронавируса: какую роль занимает МИД в переговорах?
- • Отношения с Венгрией: исчезла ли угроза сепаратизма на Закарпатье?
- • Протесты в Беларуси: как в дальнейшем Украина будет строить отношения с соседней страной?
«Этот год стал вызовом для всего мира. Возникло много проблем, а вопросов стало еще больше. Подробно объяснит ключевые международные моменты и их влияние на Украину министр иностранных дел Украины — Дмитрий Кулеба», — рассказал главный редактор «Новостной Группы Украина» Юрий Сугак.
Не пропустите эксклюзивное интервью Дмитрия Кулебы уже 24 декабря в 19:00 на канале «Украина 24».