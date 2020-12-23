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В Харькове прощаются с Кернесом: корреспондент "Украина 24" с места событий Молитва - это сейчас самое большее, что мы можем сделать для него, сказал житель Харькова

Сегодня в Харькове прощаются с Геннадием Кернесом. Отпевание в Свято-Благовещенском храме продолжалось с 7:00. Похоронили политика, которого трижды избирали мэром Харькова, на центральной аллее городского кладбища. Корреспондент телеканала «Украина 24» рассказала подробности с места события.

С 7:00 до 8:00 Кернеса отпевали в Свято-Благовещенском храме. Внутри были только самые близкие из его окружения. Но на улицы вывели специальные экраны, и любой мог присоединиться, посмотреть службу. Около 20 горожан пришли к собору утром.

«Молитва - это сейчас самое большее, что мы можем сделать для него. Потому что тело остается на земле, а душа летит на небо. Я хотел зайти в собор, но туда не пустили. Сейчас стоим и молимся за покойного Геннадия Кернеса», - заявил житель Харькова возле собора.

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Главная церемония прощания с Кернесом происходит у оперного театра, где растянулась очередь примерно на 1,5 километра, многие приходят с цветами - красные гвоздики, красные розы. В холле театра можно попрощаться с Кернесом.

«Очень грустно, очень печально, тяжело об этом говорить. Это очень большая потеря для харьковчан», - рассказала харьковчанка.

Примерно в 14:00 Кернеса похоронят на кладбище в центре Харькова. На данный момент часть центра города перекрыта для автомобилистов, можно ходить пешком. И сегодня в Харькове траур.

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Напомним, 16 сентября Кернеса на частном самолете транспортировали в берлинскую клинику "Шарите" для лечения от коронавируса и воспаления легких. 25 октября на местных выборах он набрал 60,34% голосов избирателей и в третий раз был избран харьковским городским головой. С момента госпитализации Кернес не появлялся на публике, что дало основания для разных слухов.

В ночь на 17 декабря новоизбранный мэр Харькова Геннадий Кернес умер в берлинской клинике "Шарите", где проходил лечение от коронавируса.