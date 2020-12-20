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Раде тяжелее всего — Разумков объяснил низкий рейтинг доверия ВР Спикер объяснил, почему Раде доверяют меньше, чем Кабмину и президенту

Рейтинг доверия Верховной Раде ниже, чем президенту и Кабмину. О причинах рассказал спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире канала "Украина 24".

"Парламенту в этом плане тяжелее всего. Мы как на ладони, потому что такой открытости, которая есть в парламенте, и того, как транслируются все заседания Верховной Рады, вы не увидите ни из Офиса президента, ни из Кабинета министров. Если что-то хорошее происходит – это не очень часто замечают. А если что-то плохое, в том числе и скандалы, то это влияет на рейтинг восприятия Верховной Рады, как бы мне ни хотелось другого", — сказал он.

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Также Разумков поблагодарил украинцев за доверие лично к нему.

"Что касается моего рейтинга – думаю, что мне будет некорректно что-то комментировать. Хотелось бы высказать благодарность людям за доверие. Надеюсь, они не будут во мне разочаровываться", — сказал он.

Ранее Разумков рассказал, как в Раде будут бороться с кнопкодавством.