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Переговоры по Донбассу: в Раде раскрыли детали новой "нормандской встречи" Нардеп от "Слуги народа" рассказал,какие вопросы затронут на встрече

Переговоры "нормандской четверки" на уровне советников глав государств могут пройти до конца года. Ключевыми темами встречи станут обмен пленными и вопросы безопасности.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа", представитель Украины в политической подгруппе в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.

"На уровне нормандского формата можно решить те вопросы, которые по каким-то причинам не решаются на уровне Трехсторонней контактной группы. Вопросы, которые сейчас крайне важны - это вопрос обмена временно удерживаемыми лицами, допуск Международного Красного Креста к удерживаемым гражданам Украины на территории ОРДЛО, куда сейчас Международный Красный Крест не имеет свободного доступа. И это вопросы безопасности - разминирование, отвод вооружений, открытие КПВВ", - сказал нардеп.

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Комментируя сроки встречи, Костин отметил:

"Она не состоится на этой неделе. Надеемся, что это произойдет несколько позже, но в этом году".

На вопрос, возможен ли обмен пленными до конца года, "слуга народа" ответил:

"Мы будем прилагать усилия, чтобы это произошло, потому что Украина предоставила все списки, выполнила все условия для того, чтобы этот обмен был осуществлен именно в этом году. Будем на этом настаивать".

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Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что встреча советников лидеров "нормандской четверки" должна пройти в ближайшее время. По его словам, необходимость такой встречи признала даже Россия.

Напомним, экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза в эфире телеканала "Украина 24" назвал действенный способ, как остановить Россию на Донбассе.