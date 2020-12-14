Переговоры по Донбассу: в Раде раскрыли детали новой "нормандской встречи"

Нардеп от "Слуги народа" рассказал,какие вопросы затронут на встрече

Переговоры по Донбассу: в Раде раскрыли детали новой "нормандской встречи"

Переговоры "нормандской четверки" на уровне советников глав государств могут пройти до конца года. Ключевыми темами встречи станут обмен пленными и вопросы безопасности.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа", представитель Украины в политической подгруппе в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.

"На уровне нормандского формата можно решить те вопросы, которые по каким-то причинам не решаются на уровне Трехсторонней контактной группы. Вопросы, которые сейчас крайне важны - это вопрос обмена временно удерживаемыми лицами, допуск Международного Красного Креста к удерживаемым гражданам Украины на территории ОРДЛО, куда сейчас Международный Красный Крест не имеет свободного доступа. И это вопросы безопасности - разминирование, отвод вооружений, открытие КПВВ", - сказал нардеп.

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Комментируя сроки встречи, Костин отметил:

"Она не состоится на этой неделе. Надеемся, что это произойдет несколько позже, но в этом году".

На вопрос, возможен ли обмен пленными до конца года, "слуга народа" ответил:

"Мы будем прилагать усилия, чтобы это произошло, потому что Украина предоставила все списки, выполнила все условия для того, чтобы этот обмен был осуществлен именно в этом году. Будем на этом настаивать".

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Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что встреча советников лидеров "нормандской четверки" должна пройти в ближайшее время. По его словам, необходимость такой встречи признала даже Россия.

Напомним, экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза в эфире телеканала "Украина 24" назвал действенный способ, как остановить Россию на Донбассе.

Источник Украина 24 Теги Донбасс Война на Донбассе Слуга народа ТКГ нормандский формат