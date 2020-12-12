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Виновных в преступлениях на Донбассе будут искать 120 стран: появились подробности Многое будет зависеть от того, как будет действовать Украина, отметили в Офисе генпрокурора

Решение Международного уголовного суда (МУС) в Гааге расследовать военные преступления в Крыму и на Донбассе означает, что к розыску и задержанию виновных будут привлечены 120 стран.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала заместитель начальника департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора Украины Зера Козлыева.

"Для Украины это важный шаг, который свидетельствует не о том, что у нас какая-то работа закончилась, а больше о том, что впереди ее очень много. На этой стадии, если досудебная палата МУС примет решение об открытии расследования, в дальнейшем многое будет зависеть от того, как будет действовать Украина - способствовать этому расследованию, предоставлять соответствующую информацию, доказательную базу, подтверждающую те или иные факты совершения военных преступлений и преступлений против человечности на временно оккупированных и неподконтрольных Украине территориях", - рассказала она.

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Козлыева отметила, что на национальном уровне есть много преград для привлечения к ответственности и к расследованию этих преступлений:

"Это и отсутствие доступа к территориям, к конкретным лицам, которые скрываются на оккупированных территориях, в России. И это также вопрос юрисдикции, потому что есть ряд лиц, которые наделены иммунитетом, что не позволяет нашим правоохранительным органам привлекать этих лиц к ответственности".

На вопрос, можно ли привлечь к ответственности Россию, или определенных лиц на территории РФ, представитель прокуратуры ответила:

"Когда МУС начнет расследовать дело, включается много новых механизмов. Как минимум более 120 стран включают свои механизмы для розыска и задержания всех виновных в этих преступлениях. Рано или поздно все равно эти лица будут отвечать перед судом. Расследование возможно и без непосредственного участия этих лиц в суде, но это будет юридическим подтверждением и признанием факта совершения преступления, в частности высшими должностными лицами. Для украинских судов сложно расследовать производства по топ-чиновникам другой страны, чтобы доказать их вину и требовать исполнения решения суда - такая юрисдикция есть только у МУС".

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Ранее Международный уголовный суд в Гааге заявил о готовности начать полноценное расследование военных преступлений и преступлений против человечности в Крыму и на Донбассе. В суде отметили, что события в Украине попадают под их юрисдикцию.