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Недостаточно доброй воли России — Арестович высказался о ходе переговоров по Донбассу Советник украинской делегации в ТКГ рассказал о сложностях с соблюдением договоренностей

В договоренностях по Донбассу есть много недостатков, заявил советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире канала "Украина 24". Он ответил на вопросы, нервничает больше визави со стороны Кремля.

"Я бы не ставил такой вопрос. Мы же не врачи-психиатры в ТКГ. ТКГ — это дипломатическая площадка высокого уровня. Там ведется очень сложная работа по реализации плана "А". Есть огромный груз, который оставили нам "папередники". Они прописали комплекс договоренностей так, что не хватает целого пула юристов-международников, чтобы найти там возможность защитить национальные интересы Украины. Там сделано было все, чтобы были нарушены красные линии. Мы выпутываемся, потому что сейчас Украина должна оставаться стороной, которая демонстрирует последовательность и верность договоренностям. Но эти договоренности сформированы так, что выпутаться оттуда очень трудно", — сказал он.

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Арестович отметил, что единственное, что мешает в переговорах по Донбассу — недостаточно доброй воли России

"Тем не менее, возможности находятся, по миллиметру, по анализу каждого слова, по консультациям с ОБСЕ и другими партнерами. Единственное, что нам мешает — недостаточность доброй воли России по некоторым вопросам, которые давно могли быть решены. Чтобы дальше продвинуться, нам нужна добрая воля, которая позволит разблокировать и тактические, и стратегические вопросы. Если нет доброй воли, зачем россияне продолжают участвовать в консультациях. 15 декабря — очередное заседание ТКГ. Возможно, будет встреча политических советников до конца года. Она планируется — но еще не состоялась, поэтому я говорю "возможно". Переговорный процесс продолжается. Более того, в тактических вопросах он продвигается по миллиметру — открываются КПВВ т.д.", — сказал он.

Ранее известный журналист Юрий Бутусов заявил, что пока нет никаких предпосылок для того, чтобы президент России Владимир Путин прекратил войну.