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Будет бунт мэров - "слуга народа" считает неправильным новый локдаун Карантин необходим, но вопрос в том, как его вводить, указал Качура

Народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Качура в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что решение о новом жестком локдауне 8-24 января было принято неправильно.

«Сейчас есть недоверие к решению правительства. Карантин необходим, однозначно, но вопрос в том, как его вводить. Мы ввели его неконституционным способом. Если открыть Конституцию, то СНБО должен собраться, обратиться к президенту, президент обращается к парламенту - и мы вводим режим чрезвычайного положения. Сейчас этого не происходит. Мы снова вводим карантин неправильным путем. Я думаю, что будет снова бунт мэров, руководители местных советов, скажут: мы не будем выполнять ограничительные меры», - отметил нардеп.

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Он подчеркнул, что решение об усилении ограничительных мер должно приниматься на законных основаниях.

«Если предприниматели видят, что предыдущее решение Кабмина о карантине КСУ признал неконституционным, то они думают: я терял прибыль, а теперь я не хочу терять прибыль. Я письма направлял в Кабмин и призывал: давайте введем карантин, как предусмотрено Конституцией, в режиме чрезвычайного положения. Тогда предприниматели будут получать компенсации, за аренду платить не надо, все получат выплаты, парламент работает непрерывно - и ни у кого не возникает вопросов», - заявил Качура.

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Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза заявил, что решение Кабмина о введении в Украине жесткого локдауна с 8 января является запоздалым.