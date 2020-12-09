19:04, Сегодня

Новый план Украины по Донбассу: Кравчук объяснил свое заявление Леонид Кравчук заявил, что РФ не дает переговорам продвигаться вперед

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24" объяснил свое заявление о том, что Украина готовит "план Б" по Донбассу.

"Украина будет делать все и делает для того, чтобы работал нормандский формат и Минская консультативная группа для имплементации тех решений, которые принимаются в нормандском формате. Украина была и остается приверженцем именно такой концепции. Но мы реалисты и видим, что выполняем договоренности, которые были приняты 9 декабря 2019 года, а та сторона блокирует", - подчеркнул Кравчук.

Читайте также: Кравчук рассказал о встречных требованиях России на переговорах по Донбассу

По его словам, Россия в рамках переговоров по Донбассу "ничего не делает для того, чтобы убрать помехи с пути".

"Мы часами говорим о разных вещах, а о продвижении вперед – ничего. Мы не можем вечно так работать. Если далее будет такая формула работы, которую предлагает Россия, мы вынуждены искать другие формы влияния", - заявил глава украинской делегации в ТКГ.

Кравчук отметил, что "СНБО готовит решение этого вопроса, который будет иметь новые подходы".

"Это и есть, на мой взгляд, план Б, но сейчас его обсуждать я не могу. Во-первых, его еще нет, над ним работают, а во-вторых, это вопрос ТКГ, мы берем в работу то, что решается на уровне государства, нормандского формата", - сказал он.

Напомним, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что СНБО Украины может утвердить план Б по Донбассу в начале 2021 года.

Читайте также: Такого не позволял себе никто - Гордон рассказал, как обругал Путина на всю Россию

Ранее член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, от чего будет зависеть реализация украинского плана Б на Донбассе.