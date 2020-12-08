"ХАРД с Влащенко": гость студии - Святослав Пискун
Главные темы эфира - двойное гражданство чиновников и действия НАБУ
На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!
С гостем программы - экс-генпрокурором Святославом Пискуном - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:
- Существует ли ответственность за двойное гражданство чиновников?
- Почему нужен новый закон об амнистии по делам Евромайдана?
- Как НАБУ дискредитирует прокуроров?
Смотрите 8 декабря "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".