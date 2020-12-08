"ХАРД с Влащенко": гость студии - Святослав Пискун

Главные темы эфира - двойное гражданство чиновников и действия НАБУ

"ХАРД с Влащенко": гость студии - Святослав Пискун

На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!

С гостем программы - экс-генпрокурором Святославом Пискуном - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:

  • Существует ли ответственность за двойное гражданство чиновников?
  • Почему нужен новый закон об амнистии по делам Евромайдана?
  • Как НАБУ дискредитирует прокуроров?

Смотрите 8 декабря "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".

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