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Кравчук назвал условие для прямых переговоров Украины с ОРДЛО По словам первого президента, сегодня общаться с людьми в оккупированных районах "просто нет смысла"

Украина на Донбассе готова "общаться со своими" после того, как Россия выведет свои войска из ОРДЛО.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

"Нас часто обвиняют, что мы не общаемся с ОРДЛО, что якобы в других странах общаются с сепаратистами. Я заявляю сегодня, что как только Россия выведет свои вооруженные силы, спецслужбы, наемников, пройдет демилитаризация, и на следующий день мы бы нашли возможность и необходимость встретиться и решать вопросы один на один, нам не нужен Минский процесс. Пусть чужаки уйдут оттуда, и мы будем общаться со своими. Сегодня люди в тех районах не являются хозяевами. Они выполняют волю Кремля. И общаться с ними просто нет смысла", - заявил он.

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Комментируя возможность проведения выборов в ОРДЛО, первый президент отметил:

"Провести выборы в неконтролированных регионах Донбасса без создания условий просто невозможно: когда идет война, а Конституция Украины запрещает проводить выборы в это время, когда там присутствуют иностранные военные формирования, когда там наемники. Можно даже не стрелять. Но пока на территории, где должны проводить выборы, будут чужие войска, добровольцы – проводить нельзя. Никакой наблюдатель не поедет туда. На территории «ДНР» и «ЛНР» есть свои «министры», но я задаю вопрос: почему они хотят провести еще одни выборы, они же уже проводили, хотя в Украине их не признали? Им нужно, чтобы они стали легитимными для мира. А надеяться, что они поменяют всю систему жизни, которую имеют, не нужно. Сначала условия, потом выборы, и шаг за шагом будем помогать восстанавливать разрушенное, вернем 1 млн 700 тыс. человек".

Также Кравчук рассказал, кто предложил назначить советником украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича.

"Это было совместное предложение. Он журналист, он участвовал на Донбассе, он оттуда, хорошо знает ситуацию. Конкретно фамилии я не помню. Это было сделано на заседании нашей делегации", - отметил он.

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Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о встречных требованиях России на переговорах по Донбассу.