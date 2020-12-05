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Кравчук рассказал, почему Будапештский меморандум не спас Украину от России По мнению первого президента, меморандуму не хватает важной детали

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, почему Будапештский меморандум, гарантировавший Украине безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия, не спас ее от российской агрессии.

"Прежде всего суть меморандума абсолютно правильная. Сказано, что государства будут гарантировать Украине суверенитет, территориальную целостность и независимость, и будут защищать от возможного нападения. Но как? Этого как раз и нет. Каким способом, как национальное законодательство подписантов скоординировать с международными действиями, чтобы защитить Украину, этого нет. На этом сейчас как раз и есть спекуляции", - объяснил первый президент.

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Кравчук напомнил, что "Россия официально отказалась от своей подписи, они заявили, что Будапештский меморандум выполнять не будут".

"Я не слышал, чтобы президент США, хоть один, хотя бы напомнил, что был такой меморандум, и там стоит подпись президента США. Сейчас этот меморандум выполняет только Украина. Мы должны повлиять на глобальные мировые процессы, чтобы они повернулись к Украине не только словами, но и действиями, и тот, кто его не выполняет, несет ответственность. Если Россию вывести из мировой расчетной системы, ее экономика стала бы... я не знаю, какие использовать слова. Вот это санкции к государству", - подчеркнул он.

Также Кравчук прокомментировал всеукраинский опрос избирателей, где украинцев, в частности, спросили, нужно ли использовать Будапештский меморандум для восстановления территориальной целостности?

"Верховная Рада несколько раз обращалась к мировому сообществу, обращались президенты, это говорилось на международных конференциях, на заседании ООН. Нельзя сказать, что Украина молчала. Но есть одно – Украина не объединялась вокруг этого важного вопроса. И вопрос, заданный президентом, когда он уже опирается на волю народа, это уже документ, что народ сегодня требует именно таких действий, а раз народ требует – то все политсилы должны выполнять волю народа", - отметил первый президент.

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Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24" также рассказал, почему в 90-х годах страна вынуждена была отказаться от своего ядерного статуса.