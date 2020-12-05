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"Мы не могли не отдать": Кравчук объяснил, как Украина лишилась ядерного оружия По словам первого президента, ядерное оружие стало опасным для самой Украины

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, почему в 90-х годах страна вынуждена была отказаться от своего ядерного статуса.

"Мы не могли не отдать ядерное оружие, потому что Украина не производила ядерные боеголовки. Они завозились из России, носители стояли в Украине, 176 носителей, а ядерных боеголовок было 1300. И все в жизни имеет начало и имеет окончание. Так и боеголовки – они не вечны, наступает время, когда их надо менять. В 1997 году "срок жизни" боеголовок заканчивался, они становились опасными. Их нужно было снять с ракет и поставить новые, а у нас их не было, боеголовки не продаются. И, конечно, Россия никогда не обещала Украине, что заберет старые и поставит новые", - рассказал первый президент.

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По его словам, в такой ситуации у Украины "не было другого пути".

"Были и вопросы давления, но если бы мы знали, что имеем свои боеголовки, полигоны для испытаний, возможность контролировать ядерное оружие – ясное дело, что можно было бы договариваться и говорить, что раз вы давите, мы будем искать другие варианты. Но тут давление совмещалось с объективной ситуацией, когда ядерное оружие становилось опасным. Мне ученые на документах показывали, что если мы не сделаем этого шага, то ядерный Чернобыль нам просто покажется цветочками. Каждая из тех боеголовок в десятки раз больше той, которая была сброшена на Хиросиму и Нагасаки. Украина приняла декларацию, что в перспективе будет безъядерным государством", - рассказал Кравчук.

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Первый президент добавил, что давление на украинскую власть происходило со всех сторон:

"Альберт Гор (вице-президент США в 1993-2001 годах – ред.) прямо сказал: господин президент, если вы будете отказываться сложить ядерное оружие, к вам будут применены экономические, дипломатические ограничения и другие санкции. Его поддержали европейские лидеры. И Россия также поддержала эту идеологию".

Ранее экс-глава СБУ Игорь Смешко в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Украина должна поставить вопрос о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия.