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Правда вдруг выскочила — Арестович о заявлении России в ООН Алексей Арестович прокомментировал заявление постпреда России о конфликте между Украиной и Россией

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что есть политический конфликт между Украиной и Россией на Донбассе. Это заявление прокомментировал советник украинской делегации в ТКГ, внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире канала "Украина 24".

"Думаю, господин Небензя был обеспокоен тем, что большинство постоянных и непостоянных членов Совбеза ООН дезавуировались и осудили это шоу, которое они вчера устроили (речь идет о попытке России легитимизировать представителей ОРДЛО в ООН - ред.). Он был немного в отчаянии и, возможно, оговорился. Правда вдруг выскочила... А может, и сознательно, и они признают долю участия по крайней мере в политической фазе конфликта. Это хороший путь, это хорошо, что они это признают", — сказал он.

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Ранее украинская делегация в ТКГ сообщила, что Василий Небензя заявил о конфликте на Донбассе: "Это не внутренний конфликт в Украине, это политический конфликт между РФ и Украиной".