18:03, Сегодня

Арестович сказал, что будет делать на новой должности в Офисе президента Советник Андрея Ермака займется стратегическими коммуникациями

Новоназначенный внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, чем будет заниматься на посту.

"Я буду заниматься стратегическими коммуникациями в сфере нацбезопасности и обороны, ОПК и военно-технического сотрудничества. Стратегическая коммуникация - это устойчивый системный процесс, который имеет две цели. Первая - информировать о том, что происходит в данной области. Вторая - координировать ведомства между собой, потому что их там много", - сказал он.

Читайте также: Россия держит паузу — Арестович рассказал о сложностях в переговорах

Арестович добавил, что будет делать то же, что и в должности советника украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, а именно - согласовывать единую информационную коммуникационную политику различных ведомств.

"Они часто пытаются сделать как лучше, а иногда получается, что одно ведомство комментирует то, что является обязанностями другого ведомства, или дают несколько несогласованные нарративы. Так не должно быть. Государство должно себя вести как государство, а не как набор ведомств, которые часто спорят насчет взглядов друг друга", - пояснил он.

Читайте также: "Человек-фейк": Герой Украины набросилась на Арестовича

Ранее советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24" раскрыл детали переговоров по Донбассу.